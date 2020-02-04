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Twitter reconoce un uso malintencionado de la característica que vincula cuentas con números de teléfono

Con esta interfaz la red social "facilita a las nuevas cuentas encontrar gente a la que ya pueden conocer en Twitter" pero estaba siendo utilizada por una "gran red de cuentas falsas".

FACUA.org / Europa Press
España-04/02/2020
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Twitter ha reconocido un mal uso de su interfaz de programación de aplicaciones (API) que permite vincular cuentas de usuarios con números de teléfono, y por el que en diciembre la compañía se vio obligada a eliminar una gran red de cuentas falsas.

La com

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