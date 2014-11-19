Twitter restablece la cuenta del portavoz de FACUA, @RubenSanchezTW, suspendida por informar de un fraude
La asociación, que denunciará a la compañía, hace un llamamiento a los usuarios que también se hayan visto afectados por la suspensión ilícita de sus cuentas para que lo pongan en su conocimiento.
FACUA.org
España-19/11/2014
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Twitter ha restablecido en la noche de este miércoles la cuenta del portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, el periodista Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW).
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