Nuestras accionesLa multinacional rectifica tras la avalancha de críticas

Twitter restablece la cuenta del portavoz de FACUA, @RubenSanchezTW, suspendida por informar de un fraude

La asociación, que denunciará a la compañía, hace un llamamiento a los usuarios que también se hayan visto afectados por la suspensión ilícita de sus cuentas para que lo pongan en su conocimiento.

FACUA.org
España-19/11/2014
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Twitter ha restablecido en la noche de este miércoles la cuenta del portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, el periodista Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW).

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