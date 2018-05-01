Twitter vendió información de sus usuarios a una empresa relacionada con Cambridge Analytica
La empresa Global Science Research tuvo acceso a tuits, fotos de perfil, nombres de usuario, ubicación y fotografías entre diciembre de 2014 y abril de 2015.
Europa Press
Internacional-01/05/2018
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Imagen: Flickr.com/photos/traftery/ (CC BY-NC-SA 2.0).
Twitter vendió datos de su red social a Aleksandr Kogan, un investigador afiliado a Cambridge Analytica, la compañía que utilizó los datos de usuarios de Facebook con fines políticos. La empresa de Kogan tuvo acceso a la información de Twitter en 20