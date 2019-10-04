Un antiguo empleado de Yahoo admite el pirateo de 6.000 cuentas de usuarios en busca de imágenes sexuales
La fiscalía del Distrito Norte de California ha emitido un comunicado por el que declara culpable a este ingeniero de 'software' por utilizar su acceso laboral para violar la privacidad de miles de personas.
Europa Press
Internacional-04/10/2019
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El antiguo ingeniero de 'software' de Yahoo usó su acceso privilegiado para hackear 6.000 cuentas de usuarios en busca de imágenes sexuales. Imagen: FACUA / Twitter.com/faizal_harv.
Un antiguo ingeniero de software de Yahoo utilizó el acceso privilegiado que tenía por trabajar en la compañía para hackear 6.000 cuentas de usuarios con el objetivo de almacenar sus fotos y vídeos personales, sobre todo los de contenido sexual.