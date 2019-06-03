Un concesionario, condenado por vender un coche minado de averías y ocultar que perteneció a la Policía
Tras la demanda de FACUA Comunidad Valenciana, el concesionario Queralt Color ha tenido que devolver a un usuario los 5.000 euros que pagó por el vehículo y le ha abonado las costas judiciales.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-03/06/2019
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Tras la demanda de FACUA Comunidad Valenciana, el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Valencia ha condenado al concesionario Queralt Color SL a devolver a un usuario los 5.000 euros por los que le vendió un coche de segunda mano y a abonarle las costas judiciales. La sentencia