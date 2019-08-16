Un fallo de seguridad del software Biostar 2 expone 27,8 millones de registros de datos biométricos
Entre la información filtrada se encuentran datos personales de empleados de empresas y nombres de usuarios y contraseñas sin encriptar.
Europa Press
Internacional-16/08/2019
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Carmen Montón, exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España. | Imagen: Europa Press.
Un problema de seguridad registrado en el software de identificación biométrica BioStar 2 ha expuesto 27,8 millones de registros con los datos de más de un millón de personas que estaban almacenados de forma insegura, incluidas contraseñas e informaci&o