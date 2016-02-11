Un fallo de seguridad pone en peligro muchas aplicaciones del sistema de Apple OS X que utilizan Sparkle
El error instala un código malicioso en el ordenador y afecta tanto a los que tengan la versión de El Capitan instalada como a los de Yosemite.
Europa Press
España-11/02/2016
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Los atacantes pueden manipular el tráfico de datos de la actualización entrando en la señal de internet que se está usando e introducir código malicioso en la comunicación establecida. | Imagen: Apple.
Muchas aplicaciones para OS X, el sistema operativo de escritorio de Apple, son susceptibles a ataques man-in-the-middle, que instalan código malicioso en el ordenador debido a un fallo de seguridad. El número exacto de las aplicaciones afectadas no se conoce, pero s&i