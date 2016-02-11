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Un fallo de seguridad pone en peligro muchas aplicaciones del sistema de Apple OS X que utilizan Sparkle

El error instala un código malicioso en el ordenador y afecta tanto a los que tengan la versión de El Capitan instalada como a los de Yosemite.

Europa Press
España-11/02/2016
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Muchas aplicaciones para OS X, el sistema operativo de escritorio de Apple, son susceptibles a ataques man-in-the-middle, que instalan código malicioso en el ordenador debido a un fallo de seguridad. El número exacto de las aplicaciones afectadas no se conoce, pero s&i

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