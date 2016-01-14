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Un juzgado de Segovia anula la subida de tarifas de Movistar Fusión ante la denuncia de un usuario

Se trata de la primera sentencia contra el incumplimiento de contrato de la teleco con sus clientes, después de que en 2012 anunció que los precios se mantendrían "para siempre".

FACUA.org
España-14/01/2016
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El juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Segovia ha anulado la subida de ilegal de tarifas de Movistar Fusión, ante la denuncia de un usuario de dicha localidad, informa el diario

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