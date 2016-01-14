Un juzgado de Segovia anula la subida de tarifas de Movistar Fusión ante la denuncia de un usuario
Se trata de la primera sentencia contra el incumplimiento de contrato de la teleco con sus clientes, después de que en 2012 anunció que los precios se mantendrían "para siempre".
FACUA.org
España-14/01/2016
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La sentencia de Segovia se ha conocido mientras continúa en marcha el proceso judicial por la mayor demanda colectiva planteada en España contra una compañía de telecomunicaciones, denunciada por FACUA. | Imagen: Lydia López/FACUA.
El juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Segovia ha anulado la subida de ilegal de tarifas de Movistar Fusión, ante la denuncia de un usuario de dicha localidad, informa el diario