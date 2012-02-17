Vodafone, compañía móvil más denunciada por los usuarios en FACUA, diez puntos por delante de Movistar
La asociación considera escandalosa la impunidad con la que actúan las operadoras, dada la falta de controles y sanciones contundentes ante los fraudes.
FACUA.org
España-17/02/2012
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Vodafone fue la compañía de telecomunicaciones móviles más denunciada por los usuarios en FACUA-Consumidores en Acción durante el último año. El segundo operador en cuota de mercado se situó diez puntos por delante del primero, Movistar, en lo que a irregularidades planteadas por los consumidores