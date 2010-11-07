Vodafone le devuelve una facturación de más de 700 euros tras reclamar durante meses
Aparte de tener un tope en su consumo, las conexiones eran simultaneas y del mismo tamaño, pero ni con esos datos la compañía aceptaba el error.
FACUA.org
España-07/11/2010
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Pilar de la Rosa, socia de FACUA Madrid, contrató con Vodafone una tarifa plana para Blackberry por importe de 6,00 euros al mes más IVA. Según indicaba la web de la compañía, al superar los 10 MB en datos, se tarificarían 2,00 euros por