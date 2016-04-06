Más noticiasNi siquiera la compañía podrá leer la información

WhatsApp activa el cifrado de todas las conversaciones de sus usuarios

La empresa anuncia que sólo el emisor y receptor de los mensajes tendrán acceso a la información que intercambien a través de textos, vídeos y llamadas.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-06/04/2016
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La empresa de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ha anunciado este miércoles que ha activado el cifrado de todas las conversaciones que mantienen sus mil millones de usuarios, de tal manera que ni tan siquiera la compañía podrá leer l

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