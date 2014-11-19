Whatspapp empieza a proteger el contenido de los mensajes contra el ataque de espías informáticos
Las comunicaciones entre sus usuarios se cifrarán por defecto con una contraseña, de manera que sólo los que participen de forma abierta y acordada en la conversación tendrán acceso a esos datos.
FACUA.org / Agencias
Internacional-19/11/2014
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WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada del mundo, ha empezado a encriptar los mensajes para protegerlos de piratas informáticos, según ha anunciado un grupo de desarrolladores de software asociado con la empresa.
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