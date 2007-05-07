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Yoigo capta clientes en prepago ocultándoles que no puede migrar sus números a contratos de pospago

Tras la reclamación de FACUA, la compañía reconoce que todavía no tiene capacidad técnica para migrar números de prepago a pospago.

FACUA.org
España-07/05/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que Yoigo viene captando a clientes de otras compañías para que se pasen a sus servicios con tarjeta de prepago, con el reclamo de 20 euros de saldo gratis, ocultándoles que después no podría

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