Zanahorias (15,0%), peras conferencia (6,7%) y naranjas (4,6%), los alimentos básicos que más se han encarecido en marzo
El precio de los huevos se ha disparado más de un 22% en el último año. Las zanahorias y las cebollas también han subido un 21 y un 13% respectivamente desde marzo de 2025.
FACUA.org
España-16/03/2026
Zanahorias, peras conferencia y patatas son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que analiza la evolució