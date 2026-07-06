Tedi retira unos llaveros de pulpo por riesgo de asfixia al contener piezas pequeñas
Este producto ha estado a la venta en esta cadena de bazares entre el 24 de junio de 2025 y el 25 de junio de 2026.
FACUA.org
España-06/07/2026
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La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado unos llaveros de pulpos de colores tras detectar riesgo de asfixia entre los menores al contener piezas pequeñas.