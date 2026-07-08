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La Mesa Social del Agua de Andalucía denuncia la dramática situación de los asentamientos de migrantes

El incendio en uno de los asentamientos de chabolas en Palos de la Frontera es el enésimo capítulo de una situación enquistada y vergonzante para la comunidad autónoma.

FACUA.org
Andalucía-08/07/2026
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La Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA), de la que forma parte FACUA Andalucía, denuncia que el incendio del pasado 6 de julio en uno de los asentamientos de trabajadores ubicado en Palos de la Frontera (Huelva) es un tremendo drama humano y el enésimo capítulo de u

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