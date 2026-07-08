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FACUA denuncia a una web que vende macetas utilizando como gancho a un joven con síndrome de Down generado con IA

La página MimoStore incluye numerosas cláusulas abusivas en su apartado de "Términos y condiciones".

FACUA.org
España-08/07/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a una página web que comercializa maceteros utilizando como gancho comercial a un joven con síndrome de Down generado con intelige

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