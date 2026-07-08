FACUA denuncia a una web que vende macetas utilizando como gancho a un joven con síndrome de Down generado con IA
La página MimoStore incluye numerosas cláusulas abusivas en su apartado de "Términos y condiciones".
FACUA.org
España-08/07/2026
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