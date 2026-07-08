FACUA denuncia que el Europarlamento se ha plegado al lobby aéreo legalizando el recargo fraudulento por el equipaje de mano
La asociación considera bochornosa esta concesión a los intereses del lobby de las compañías aéreas. La medida supone un retroceso en la protección de los derechos de los consumidores.
FACUA.org
España-08/07/2026
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta que el Parlamento Europeo se haya plegado a los intereses de las aerolíneas y haya aprobado de manera definitiva el reglamento que permite a las compañías cobrar a los pasajeros un suplemento por llevar consigo el equipaje de mano.<