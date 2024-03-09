Únete a la plataforma de afectados por los fraudes de las aerolíneas

Únete a la plataforma de afectados por los aerofraudes y te explicaremos cómo reclamar tu dinero. FACUA viene denunciando el cobro ilegal del recargo por el equipaje de mano desde finales de 2018, cuando implantó esta práctica Ryanair, a la que después se le sumaron otras compañías. Denuncias que han dado como resultado las devoluciones de los recargos a numerosos consumidores y la histórica multa de más de 178 millones de euros por esta y otras irregularidades impuesta en noviembre de 2024 por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra Ryanair, Vueling, EasyJet, Norgewian y Volotea. Al unirte a nuestra plataforma recib

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