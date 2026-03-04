Nuestras acciones

Vueling suma una nueva condena: obligada a reembolsar a una socia de FACUA los 48 euros que pagó por viajar con su equipaje de mano

Esta sentencia favorable se suma a las otras doce que la asociación ya ha conseguido contra las aerolíneas: ocho contra Vueling y otras cinco contra Ryanair.

Málaga-04/03/2026

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga ha condenado a Vueling a devolver a una socia de FACUA Málaga los 48 euros que tuvo que abonar para poder subir su equipaje de mano a la cabina, más los intereses legales desde la fecha de la primera reclamación extrajudicial.

En la sentenc

