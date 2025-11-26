Nuestras acciones

FACUA gana su sentencia nº10 a las aerolíneas por el fraude del equipaje de mano: Vueling, condenada a reembolsar el recargo a Rubén Sánchez

La asociación cuenta con una plataforma de afectados a la que se están sumando numerosos pasajeros para reclamar la devolución del cargo.

FACUA.org
Sevilla-26/11/2025

FACUA-Consumidores en Acción ha ganado su décima sentencia contra las compañías aéreas por el recargo fraudulento del equipaje de mano. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla ha condenado a Vueling a reembolsar los 50 euros que obligaron a pagar en un vuelo Lanzarote-Sevilla en juli

