FACUA gana su sentencia nº10 a las aerolíneas por el fraude del equipaje de mano: Vueling, condenada a reembolsar el recargo a Rubén Sánchez
La asociación cuenta con una plataforma de afectados a la que se están sumando numerosos pasajeros para reclamar la devolución del cargo.
FACUA.org
Sevilla-26/11/2025
FACUA-Consumidores en Acción ha ganado su décima sentencia contra las compañías aéreas por el recargo fraudulento del equipaje de mano. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla ha condenado a Vueling a reembolsar los 50 euros que obligaron a pagar en un vuelo Lanzarote-Sevilla en juli