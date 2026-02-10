Otra condena contra Vueling: obligada a devolver a una familia de Oviedo los 88 euros que pagaron por viajar con su equipaje de mano
Esta sentencia favorable se suma a las otras once que FACUA ya ha conseguido contra las aerolíneas: seis contra Vueling y otras cinco contra Ryanair.
España-10/02/2026
El Juzgado de lo Mercantil número 4 de Oviedo ha condenado a Vueling a devolver a unos socios de FACUA-Consumidores en Acción los 88 euros que tuvieron que abonar para poder subir su equipaje de mano a la cabina, más los intereses legales desde la fecha de la primera reclamación extrajudicial.</