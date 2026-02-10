Nuestras acciones

Otra condena contra Vueling: obligada a devolver a una familia de Oviedo los 88 euros que pagaron por viajar con su equipaje de mano

Esta sentencia favorable se suma a las otras once que FACUA ya ha conseguido contra las aerolíneas: seis contra Vueling y otras cinco contra Ryanair.

FACUA.org
España-10/02/2026

El Juzgado de lo Mercantil número 4 de Oviedo ha condenado a Vueling a devolver a unos socios de FACUA-Consumidores en Acción los 88 euros que tuvieron que abonar para poder subir su equipaje de mano a la cabina, más los intereses legales desde la fecha de la primera reclamación extrajudicial.</

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos