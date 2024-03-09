Únete a la plataforma de afectados por los fraudes de las aerolíneas

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Motor y viajes
Vueling suma una nueva condena: obligada a reembolsar a una socia de FACUA los 48 euros que pagó por viajar con su equipaje de mano
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Otra condena contra Vueling: obligada a devolver a una familia de Oviedo los 88 euros que pagaron por viajar con su equipaje de mano
Motor y viajes
Nueva condena contra Vueling: obligada a devolver a un socio de FACUA los 50 euros que tuvo que pagar por su equipaje de mano
Motor y viajes
FACUA gana su sentencia nº10 a las aerolíneas por el fraude del equipaje de mano: Vueling, condenada a reembolsar el recargo a Rubén Sánchez
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Vueling, condenada a abonar a un socio de FACUA Granada los 63 euros que tuvo que pagar para subir su equipaje de mano a cabina
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Nueva condena contra Ryanair: un juzgado de Málaga obliga a reembolsar a unos socios de FACUA el recargo del equipaje de mano
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Nueva condena a Vueling: un juzgado de Sevilla obliga a reembolsar a unos socios de FACUA el recargo del equipaje de mano
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El Ministerio de Consumo abre expediente sancionador a otra de las aerolíneas denunciadas por FACUA por el recargo del equipaje de mano
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Andalucía impone una nueva multa a Vueling por el recargo del equipaje de mano tras las denuncias de 12 sevillanos socios de FACUA
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Menos del 5% de las reclamaciones en la AESA se traducen en multas: FACUA reclama a Puente cambios en la ley de seguridad aérea
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Nueva condena a Ryanair: obligada a reembolsar a un socio de FACUA los 46 euros que le cobró de más para viajar con su maleta en cabina
Motor y viajes
Ryanair, condenada a devolver a una socia de FACUA el recargo que pagó por subir el equipaje de mano a cabina en cinco vuelos
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Un juzgado de Huesca condena a Vueling a devolver a seis socios de FACUA 315 euros del recargo por volar con el equipaje de mano en cabina
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Un juzgado de Valladolid condena a Ryanair a devolver a un abogado de FACUA y su marido el recargo por volar con el equipaje de mano
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"Este multimillonario te debe dinero": FACUA señala al CEO de Ryanair en una campaña donde denuncia los fraudes masivos de la aerolínea
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Nueva sentencia: Vueling, condenada a devolver a un socio de FACUA el recargo que pagó para volar con el equipaje de mano
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Andalucía sancionará también a Ryanair por el recargo del equipaje de mano tras las denuncias de FACUA
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Tras las denuncias de FACUA, Andalucía abre un nuevo expediente sancionador a Vueling por el recargo del equipaje de mano
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El Ministerio de Consumo publica las órdenes ministeriales sobre las sanciones a las aerolíneas por el cobro ilícito del equipaje de mano
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FACUA pide a Consumo que abra expedientes sancionadores a Wizz Air, Transavia y Eurowings por el recargo ilegal del equipaje de mano
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Ryanair, condenada a devolver a un socio de FACUA Cádiz los 116 euros que tuvo que pagar como extra por viajar con su equipaje de mano
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Esto no es otra broma: multazo de 179 millones de euros a las aerolíneas
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Aerolíneas: las denuncias de FACUA por el cobro del equipaje de mano derivan en una multa de 179 millones del Ministerio de Consumo
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FACUA denuncia a las aerolíneas Wizz Air, Transavia y Eurowings por el cargo ilegal por viajar con equipaje de mano
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La multa de Consumo a Ryanair por el recargo del equipaje de mano y otras irregularidades supera los 100 millones de euros
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FACUA lanza una plataforma de afectados por el cobro ilegal del equipaje de mano y otras irregularidades del sector aéreo
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