FACUA informa
Boletín semanal número 10
04/01/2009
BMW llama a revisión a varios modelos de motocicletas por un defecto en el freno delantero
FACUA Córdoba recibe numerosas denuncias por graves irregularidades en el cotillón de la Hacienda La Albaida
FACUA analiza las subidas que se produjeron en 2008 en tarifas reguladas por las administraciones públicas
FACUA aconseja a los consumidores que hagan frente a la presión consumista de las rebajas y corten con el despilfarro
FACUA recomienda a los consumidores que corten con el despilfarro y feliciten el nuevo año por Internet
El precio del kWh de gas natural bajará un 3,8% en enero tras una subida acumulada del 19,4% durante 2008
FACUA Córdoba aconseja a los consumidores que asistan a cotillones que soliciten resguardo de la entrada
FACUA demanda controles sobre las fiestas de fin de año frente a excesos de aforo y otros problemas de seguridad
FACUA y Al-Andalus piden que se determinen responsabilidades ante irregularidades en la recepción de la TDT en varias zonas de Andalucía
Un fallo de seguridad pone al descubierto datos confidenciales de clientes de Vodafone
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