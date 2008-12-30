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FACUA Córdoba aconseja a los consumidores que asistan a cotillones que soliciten resguardo de la entrada

La Asociación solicita inspecciones para verificar la existencia de licencias así como que se respete el aforo permitido.

FACUA.org
Córdoba-30/12/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA aconseja a los consumidores que asistan a cotillones y a fiestas de fin de año, que soliciten y obliguen al establecimiento a entregarles al menos la mitad de la entrada adquirida como comprobante.

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