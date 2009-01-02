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FACUA analiza las subidas que se produjeron en 2008 en tarifas reguladas por las administraciones públicas

Electricidad, gas natural, gas butano, ITV, suministro de agua, taxis y autobuses urbanos.

FACUA.org
España-02/01/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un análisis sobre las subidas que se produjeron en 2008 en tarifas reguladas por las administraciones públicas.

La asociación ha evaluado los incrementos que se produjeron en la electricidad, el gas natural y el gas but

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