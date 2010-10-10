FACUA informa

Boletín semanal número 102
10/10/2010

El coordinador de la oficina regional de CI para América Latina y el Caribe visita la sede central de FACUA

Los colegios andaluces que tengan implantada la gratuidad de libros de texto no pueden obligar a adquirir material complementario de las editoriales

FACUA analiza las tarifas de Internet móvil

FACUA Cádiz denuncia el cierre sin previo aviso del gimnasio Body Factory del Puerto de Santa María

FACUA Córdoba advierte sobre la desigualdad de condiciones que sufren algunos residentes de las zonas Acire

FACUA Andalucía se reúne con representantes del Ministerio de Agricultura de Turquía

FACUA Sevilla considera desacertada la propuesta tarifaria del Consejo de Administración de Tussam

Fallece el presidente de la Asociación La Defensa de Valencia, José Fons Serrano

FACUA lamenta que Bruselas no haya expedientado a Francia por las expulsiones de gitanos

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