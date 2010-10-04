FACUA lamenta que Bruselas no haya expedientado a Francia por las expulsiones de gitanos
La asociación considera que esta situación evidencia que la UE puede ser una comunidad económica, pero no avanza como una Europa social y de la integración.
FACUA.org
Europa-04/10/2010
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