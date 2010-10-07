Nuestras accionesAlerta sobre las tarifas que suben en función del consumo

FACUA analiza las tarifas de Internet móvil

Ante los elevados precios existentes y la ausencia de tarifas planas reales, FACUA reclama al Gobierno que declare el acceso a Internet móvil de alta velocidad como servicio universal y fije un precio referente al que los usuarios puedan acogerse.

FACUA.org
España-07/10/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio comparativo sobre las tarifas de Internet a través de teléfono móvil y modem USB de nueve compañías de telecomunicaciones.

El análisis recoge cuarenta tarifas ofertadas por Movistar, Voda

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