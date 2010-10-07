FACUA analiza las tarifas de Internet móvil
Ante los elevados precios existentes y la ausencia de tarifas planas reales, FACUA reclama al Gobierno que declare el acceso a Internet móvil de alta velocidad como servicio universal y fije un precio referente al que los usuarios puedan acogerse.
FACUA.org
España-07/10/2010
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