FACUA Sevilla considera desacertada la propuesta tarifaria del Consejo de Administración de Tussam
El presidente de la Asociación, uno de los consejeros en representación de los consumidores, se abstiene en la votación.
FACUA.org
Sevilla-05/10/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA considera desacertada la propuesta tarifaria aprobada este martes en el Consejo de Administración de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) y una nueva oportunidad perdida para revisar los precios de forma coherente y