El coordinador de la oficina regional de CI para América Latina y el Caribe visita la sede central de FACUA
El objetivo ha sido renovar y actualizar el convenio de colaboración firmado entre ambas organizaciones.
FACUA.org
Internacional-08/10/2010
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