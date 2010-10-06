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FACUA Andalucía se reúne con representantes del Ministerio de Agricultura de Turquía

El objetivo del encuentro ha sido conocer la posición de la Federación respecto a los alimentos transgénicos y la agricultura ecológica.

FACUA.org
Andalucía-06/10/2010
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha mantenido una reunión con representantes del Ministerio de Agricultura y del ámbito empresarial.

El objetivo ha sido conocer la posición de la Federación respecto a los alimentos

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