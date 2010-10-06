FACUA Andalucía se reúne con representantes del Ministerio de Agricultura de Turquía
El objetivo del encuentro ha sido conocer la posición de la Federación respecto a los alimentos transgénicos y la agricultura ecológica.
FACUA.org
Andalucía-06/10/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha mantenido una reunión con representantes del Ministerio de Agricultura y del ámbito empresarial.
El objetivo ha sido conocer la posición de la Federación respecto a los alimentos