FACUA informa

Boletín semanal número 107
14/11/2010

Un usuario pide la baja por teléfono, fax, email, web y correo postal y Movistar le 'contesta' incluyéndolo en un registro de morosos

FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico Las Sirenas

FACUA alerta que algunas tarifas de Internet móvil pueden provocar facturas de cientos de euros

FACUA Asturias da un toque de atención al Ayuntamiento de Gijón por su entorpecimiento burocrático

El grupo inmobiliario Noriega entra en concurso de acreedores

FACUA se une a CI en su llamamiento al G-20 para aumentar la protección de los consumidores de servicios financieros

FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico Alcosa

El 59% de los andaluces no practica deporte, según una encuesta realizada por FACUA Andalucía

FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico San Pablo

FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico Buhaira

FACUA celebra la II Reunión de Presidentes de sus organizaciones territoriales

FACUA denuncia a los fabricantes y distribuidores de 14 marcas de 'pulseras milagro'

Vodafone le devuelve una facturación de más de 700 euros tras reclamar durante meses

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