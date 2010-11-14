FACUA informa
Boletín semanal número 107
14/11/2010
Un usuario pide la baja por teléfono, fax, email, web y correo postal y Movistar le 'contesta' incluyéndolo en un registro de morosos
FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico Las Sirenas
FACUA alerta que algunas tarifas de Internet móvil pueden provocar facturas de cientos de euros
FACUA Asturias da un toque de atención al Ayuntamiento de Gijón por su entorpecimiento burocrático
El grupo inmobiliario Noriega entra en concurso de acreedores
FACUA se une a CI en su llamamiento al G-20 para aumentar la protección de los consumidores de servicios financieros
FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico Alcosa
El 59% de los andaluces no practica deporte, según una encuesta realizada por FACUA Andalucía
FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico San Pablo
FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico Buhaira
FACUA celebra la II Reunión de Presidentes de sus organizaciones territoriales
FACUA denuncia a los fabricantes y distribuidores de 14 marcas de 'pulseras milagro'
Vodafone le devuelve una facturación de más de 700 euros tras reclamar durante meses
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