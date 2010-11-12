Un usuario pide la baja por teléfono, fax, email, web y correo postal y Movistar le 'contesta' incluyéndolo en un registro de morosos
FACUA denuncia a la compañía ante las autoridades de Protección de Datos, Consumo y Telecomunicaciones pidiendo una sanción por las irregularidades cometidas.
FACUA.org
España-12/11/2010
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José Carlos S.R. lleva casi un año pidiendo a Movistar la baja en un servicio de acceso a Internet móvil. Lo ha hecho por teléfono, fax, email, la web de la compañía y correo certificado, pero la empresa no sólo ha hecho oídos