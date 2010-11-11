FACUA Asturias da un toque de atención al Ayuntamiento de Gijón por su entorpecimiento burocrático
La asociación ha tenido conocimiento de que el Consistorio da informaciones contradictorias a los usuarios a la hora de concertar las citas para realizar trámites.
FACUA.org
España-11/11/2010
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FACUA ha dirigido un escrito al Ayuntamiento de Gijón para instarle a proporcionar medidas para evitar dilaciones indebidas en las gestiones que tengan que llevar a cabo los ciudadanos, ya que el Consistorio da informaciones contradictorias a los usuarios a la hora de concertar las citas p