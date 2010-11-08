Nuestras acciones

FACUA celebra la II Reunión de Presidentes de sus organizaciones territoriales

La organización está presente en todo el territorio nacional y tiene federaciones y asociaciones territoriales en diez comunidades autónomas.

FACUA.org
España-08/11/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción celebra este lunes 8 de noviembre en Madrid la II Reunión de Presidentes de sus organizaciones territoriales.

FACUA cuenta con implantación en todo el territorio nacional a través de sus socios individuales en las cincuenta provinci

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos