FACUA denuncia a los fabricantes y distribuidores de 14 marcas de 'pulseras milagro'
La inoperancia de las autoridades sanitarias y de protección a los consumidores ante las denuncias de FACUA ha favorecido que más empresas se hayan lanzado a la venta de estos productos.
FACUA.org
España-08/11/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una nueva batería de denuncias contra fabricantes y distribuidores de pulseras milagro que amplía a catorce la lista de empresas dedicadas a este fraude en España.
FACUA denunció en abril y mayo ante dist