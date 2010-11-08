Nuestras accionesSe amplía la lista

FACUA denuncia a los fabricantes y distribuidores de 14 marcas de 'pulseras milagro'

La inoperancia de las autoridades sanitarias y de protección a los consumidores ante las denuncias de FACUA ha favorecido que más empresas se hayan lanzado a la venta de estos productos.

FACUA.org
España-08/11/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una nueva batería de denuncias contra fabricantes y distribuidores de pulseras milagro que amplía a catorce la lista de empresas dedicadas a este fraude en España.

FACUA denunció en abril y mayo ante dist

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos