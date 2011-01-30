FACUA informa
Boletín semanal número 118
30/01/2011
Las telecomunicaciones y el suministro eléctrico, a la cabeza de las consultas y denuncias de los consumidores en Cádiz durante 2010
FACUA Cádiz atendió, durante el 2010, más de 700 consultas y denuncias de consumidores del Campo de Gibraltar
Las denuncias por abusos y fraudes en telecomunicaciones alcanzan su máximo histórico, ante la pasividad de Gobierno y CCAA
Francisco Martínez Claus, reelegido presidente de FACUA Córdoba
FACUA espera que la Academia de Cine mantenga la línea de diálogo iniciada por Álex de la Iglesia
FACUA recibe denuncias de usuarios multados por sus ayuntamientos por tirar basura a la calle sin pruebas de la supuesta infracción
FACUA lamenta que PP y CiU acepten apoyar la 'Ley Sinde' tras una operación de maquillaje que no altera su esencia
FACUA Cádiz y la Asociación de Autoescuelas del Campo de Gibraltar firman un acuerdo de colaboración
FACUA denuncia a Iberia por utilizar un nuevo teléfono 807 para la atención al cliente después de que Industria le retirara el anterior
FACUA abre su página en Tuenti
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