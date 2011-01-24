Nuestras accionesNúmero 807

FACUA denuncia a Iberia por utilizar un nuevo teléfono 807 para la atención al cliente después de que Industria le retirara el anterior

Critica la lentitud y falta de contundencia de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, a la que pide una actuación inmediata y una sanción ejemplarizante.

FACUA.org
España-24/01/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Iberia por utilizar un nuevo teléfono de tarificación adicional, el 807 117 111, para lucrarse con el servicio de atención al cliente después de que Industria

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos