FACUA denuncia a Iberia por utilizar un nuevo teléfono 807 para la atención al cliente después de que Industria le retirara el anterior
Critica la lentitud y falta de contundencia de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, a la que pide una actuación inmediata y una sanción ejemplarizante.
FACUA.org
España-24/01/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Iberia por utilizar un nuevo teléfono de tarificación adicional, el 807 117 111, para lucrarse con el servicio de atención al cliente después de que Industria