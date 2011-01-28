Las denuncias por abusos y fraudes en telecomunicaciones alcanzan su máximo histórico, ante la pasividad de Gobierno y CCAA
En 2010 supusieron una de cada tres reclamaciones tramitadas por FACUA, más de cinco puntos por encima del año anterior. Les siguen las quejas contra errores e irregularidades de las administraciones públicas, el sector asegurador y la banca.
FACUA.org
España-28/01/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las denuncias tramitadas por FACUA-Consumidores en Acción por abusos y fraudes en telecomunicaciones alcanzaron su máximo histórico en 2010. El balance anual ¿Qué denuncian los consumidores?