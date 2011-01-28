Nuestras acciones¿Qué denuncian los consumidores?

Las denuncias por abusos y fraudes en telecomunicaciones alcanzan su máximo histórico, ante la pasividad de Gobierno y CCAA

En 2010 supusieron una de cada tres reclamaciones tramitadas por FACUA, más de cinco puntos por encima del año anterior. Les siguen las quejas contra errores e irregularidades de las administraciones públicas, el sector asegurador y la banca.

FACUA.org
España-28/01/2011
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Las denuncias tramitadas por FACUA-Consumidores en Acción por abusos y fraudes en telecomunicaciones alcanzaron su máximo histórico en 2010. El balance anual ¿Qué denuncian los consumidores?

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