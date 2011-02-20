FACUA informa
Boletín semanal número 121
20/02/2011
FACUA reclama un cambio legal para que ofertas como las de Nueva Rumasa no sigan escapando de la supervisión de la CNMV
FACUA denuncia un cúmulo de errores y ofertas engañosas en los teléfonos de información de las compañías de luz y gas
FACUA Cádiz acude a la Defensora del Pueblo por los problemas para obtener determinados permisos de conducción en el Campo de Gibraltar
FACUA Cádiz valora positivamente la modificación efectuada en la Ordenanza Municipal de Comercio Ambulante de Cádiz
FACUA Córdoba lamenta que el Ayuntamiento de la capital no haya supervisado la explotación de Caballerizas Reales
FACUA Sevilla organiza una Jornada sobre el sector del agua en colaboración con Emasesa
FACUA apoya el apagón eléctrico promovido por cientos de miles de usuarios
Casi siete de cada diez aerolíneas analizadas por FACUA cometen irregularidades en la venta de billetes
FACUA considera ilegal que las discotecas cobren a los usuarios que salen a la calle por volver a entrar
Emasesa comete un error en la impresión de unos 20.000 recibos
FACUA aplaude el discurso de Álex de la Iglesia en la gala de los Goya
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio