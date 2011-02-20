FACUA informa

Boletín semanal número 121
20/02/2011

FACUA reclama un cambio legal para que ofertas como las de Nueva Rumasa no sigan escapando de la supervisión de la CNMV

FACUA denuncia un cúmulo de errores y ofertas engañosas en los teléfonos de información de las compañías de luz y gas

FACUA Cádiz acude a la Defensora del Pueblo por los problemas para obtener determinados permisos de conducción en el Campo de Gibraltar

FACUA Cádiz valora positivamente la modificación efectuada en la Ordenanza Municipal de Comercio Ambulante de Cádiz

FACUA Córdoba lamenta que el Ayuntamiento de la capital no haya supervisado la explotación de Caballerizas Reales

FACUA Sevilla organiza una Jornada sobre el sector del agua en colaboración con Emasesa

FACUA apoya el apagón eléctrico promovido por cientos de miles de usuarios

Casi siete de cada diez aerolíneas analizadas por FACUA cometen irregularidades en la venta de billetes

FACUA considera ilegal que las discotecas cobren a los usuarios que salen a la calle por volver a entrar

Emasesa comete un error en la impresión de unos 20.000 recibos

FACUA aplaude el discurso de Álex de la Iglesia en la gala de los Goya

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