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Emasesa comete un error en la impresión de unos 20.000 recibos

Los usuarios que no los abonan mediante domiciliación bancaria pueden haber pagado una cantidad incorrecta.

FACUA.org
Sevilla-14/02/2011
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La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) ha informado a FACUA Sevilla que ha enviado unos 20.000 recibos a los usuarios con un error en la impresión por el que los datos que figuran en el reverso se corresponden con los de otros abonados.

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