FACUA denuncia un cúmulo de errores y ofertas engañosas en los teléfonos de información de las compañías de luz y gas
Muchos teleoperadores prometen tarifas más baratas cuando en realidad son más caras que las fijadas por el Gobierno. Seis de cada diez no son capaces de aclarar cuáles son las tarifas que ofertan.
FACUA.org
España-18/02/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un análisis de los teléfonos de información comercial de las principales comercializadoras de electricidad y gas: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico y E.On.
En él ha detectado un c&uacu