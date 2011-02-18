FACUA reclama un cambio legal para que ofertas como las de Nueva Rumasa no sigan escapando de la supervisión de la CNMV
Lamenta que las autoridades de Consumo pasasen por alto una publicidad engañosa que utilizaba un holding inexistente para ofrecer credibilidad a los posibles inversores.
FACUA.org
España-18/02/2011
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