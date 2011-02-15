FACUA Córdoba lamenta que el Ayuntamiento de la capital no haya supervisado la explotación de Caballerizas Reales
La Asociación exige que se devuelva el dinero a quienes hayan pagado por visitar las instalaciones.
FACUA.org
Córdoba-15/02/2011
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FACUA Córdoba califica de «dejación de responsabilidades» que el Ayuntamiento de la capital no haya supervisado la explotación de Caballerizas Reales que desde el inicio estaba realizando la asociación Córdoba Ecuestre.
La Asociación exig