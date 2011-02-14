FACUA considera ilegal que las discotecas cobren a los usuarios que salen a la calle por volver a entrar
Desde comienzos de año crecen los afectados por estas prácticas ya que muchos salen a fumar. FACUA pide a los consumidores que denuncien a los establecimientos.
FACUA.org
España-14/02/2011
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FACUA-Consumidores en Acción considera ilegal la práctica de ciertos pubs y discotecas por la que exigen a los usuarios el pago de una cantidad extra si quieren volver a entrar después de salir a la calle.
FACUA invita a los afectados por estas prácticas que de