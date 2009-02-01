FACUA informa

Boletín semanal número 14
01/02/2009

El presidente de la Junta de Extremadura anuncia una investigación sobre las facturas de la luz

Una avería en Google ha alertado erróneamente de problemas de seguridad en todos los resultados de sus búsquedas

Andalucía y Madrid expedientan a las eléctricas por las irregularidades en la facturación denunciadas por FACUA

Tras la denuncia de FACUA, la CNE abrirá una investigación sobre los sistemas de facturación de las eléctricas

Tras la denuncia de FACUA sobre los cobros irregulares en el sector eléctrico, Industria convoca una reunión de urgencia

Maria Mare informa que retiró en diciembre sus dos modelos de calzado afectados por dimetilfumarato

FACUA pide a Industria y la CNE que investiguen cobros irregulares en el sector eléctrico desde el inicio de la facturación mensual

FACUA Cádiz participa en el Plan Estratégico Algeciras 2015

FACUA Cádiz detecta numerosas irregularidades en materia de información a los consumidores en los mercados de abastos de la ciudad

FACUA recibe una avalancha de quejas tras el inicio de la facturación mensual eléctrica

FACUA e Iberdrola firman un convenio de colaboración para mejorar el conocimiento del sector energético por los usuarios

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