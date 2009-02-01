FACUA informa
Boletín semanal número 14
01/02/2009
El presidente de la Junta de Extremadura anuncia una investigación sobre las facturas de la luz
Una avería en Google ha alertado erróneamente de problemas de seguridad en todos los resultados de sus búsquedas
Andalucía y Madrid expedientan a las eléctricas por las irregularidades en la facturación denunciadas por FACUA
Tras la denuncia de FACUA, la CNE abrirá una investigación sobre los sistemas de facturación de las eléctricas
Tras la denuncia de FACUA sobre los cobros irregulares en el sector eléctrico, Industria convoca una reunión de urgencia
Maria Mare informa que retiró en diciembre sus dos modelos de calzado afectados por dimetilfumarato
FACUA pide a Industria y la CNE que investiguen cobros irregulares en el sector eléctrico desde el inicio de la facturación mensual
FACUA Cádiz participa en el Plan Estratégico Algeciras 2015
FACUA Cádiz detecta numerosas irregularidades en materia de información a los consumidores en los mercados de abastos de la ciudad
FACUA recibe una avalancha de quejas tras el inicio de la facturación mensual eléctrica
FACUA e Iberdrola firman un convenio de colaboración para mejorar el conocimiento del sector energético por los usuarios
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