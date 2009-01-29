Tras la denuncia de FACUA, la CNE abrirá una investigación sobre los sistemas de facturación de las eléctricas
Las autoridades autonómicas podrían imponer a las compañías la devolución de las cantidades cobradas en exceso por aplicar las tarifas de enero a consumos efectuados en noviembre y diciembre.
FACUA.org
España-29/01/2009
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio va a solicitar a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) la apertura de una investigación sobre los protocolos de cálculo utilizados por las compañías