El presidente de la Junta de Extremadura anuncia una investigación sobre las facturas de la luz
Andalucía y Madrid ya han anunciado la apertura de expedientes informativos. La CNE investiga la facturación tras la denuncia de FACUA por cobros irregulares.
FACUA.org
Extremadura-31/01/2009
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El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado este sábado la apertura de una investigación sobre las facturas de la luz.
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