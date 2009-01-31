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El presidente de la Junta de Extremadura anuncia una investigación sobre las facturas de la luz

Andalucía y Madrid ya han anunciado la apertura de expedientes informativos. La CNE investiga la facturación tras la denuncia de FACUA por cobros irregulares.

FACUA.org
Extremadura-31/01/2009
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El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado este sábado la apertura de una investigación sobre las facturas de la luz.

La Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid ya han abierto expedientes informativos a las el&ea

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