FACUA pide a Industria y la CNE que investiguen cobros irregulares en el sector eléctrico desde el inicio de la facturación mensual
Tras haber recibido facturas con estimaciones de consumo muy bajas, los usuarios están pagando ahora al precio vigente desde enero electricidad que consumieron a finales de año.
FACUA.org
España-28/01/2009
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